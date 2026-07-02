Okullardaki Şiddet Olaylarını Araştıran TBMM Komisyonu üyeleri, 15 Nisan’da Aysel Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin inceleme yaptı.

Komisyon üyeleri ziyarette şaşırtan bir gerçek ile karşılaştı. Okul katliamını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin komşuları, “Biz abladan bekliyorduk, küçük çocuk yaptı” dedi

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Komisyon üyeleri “Onlara da psikiyatrik destek sağlanmalı, topluma bir zararları olmasın” uyarısı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen aile ile temas kurmadıklarını söyledi.

Vali Mükerrem Ünlüer ise “Ablasıyla ilgili çok konuşuyorlar. Bulundukları illere bildirmek lazım’’ dedi ve bu konuda bir girişimde bulunmadıklarını adeta itiraf etti.

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç “Saldırganın komşularının hepsi ‘Abladan bekliyorduk, çocuk yaptı’ diyor, demek ki ailede bir sıkıntı var. Ablalara yönelik psikiyatrik destek yapılmalı’’ ifadelerini kullandı.

TEHLİKE VURGUSU

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalgan da aile ile birebir temas yapmadıklarını söyledi.

MHP’li Karakoç “Ama şimdi bu toplumun içinde yaşıyorlar tehlike’’ dedi. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt Aile Bakanlığı’na bu konuda yazı yazılmasını istedi ve ablalara yönelik psikolojik desteğin de değerlendirmeye alınmasını istedi.

Babası silah eğitimi verdi

Okulda 10 kişiyi öldüren caninin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli, 1996 yılında dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmıştı. Saldırıdan bir gün önce oğlunu poligona götürüp atış talimi yaptırdığı ortaya çıkan baba Mersinli, katliama giden yolu açmıştı. Çantasını her gün arayan okul idarecisini Kahramanmaraş Emniyeti’nin gücünü kullanarak uzaklaştırdı. Öte yandan taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan baba Uğur Mersinli gibi tutuklu bulanan anne Pınar Peyman Mersinli de oğluyla ilgili görüşmeleri kabul etmemişti. Kendisini oğlunun durumuyla ilgili arayan rehberlik öğretmeninin yüzüne telefonu kapattığı belirlenmişti. Ailenin İsa Mersinli dışında iki de kızı bulunuyor. Kızlar başka bir ilde eğitim görüyor.