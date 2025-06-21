Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken "anoreksiya" (yiyememe hastalığı) teşhisi konulan Nihal Candan (30), bu nedenle Nisan 2024'te tahliye edilmişti. Ancak hastalığı bir türlü yenemeyen ve hızla kilo kaybeden Nihal Candan geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

23 kiloya kadar düşen Candan'ın dün akşam yaşamını yitirdiği açıklandı.

Candan'ın hayatını kaybettiği haberini Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu sosyal medyada duyurdu.

Ablası Nihal Candan'ın vefatıyla sarsılan Bahar Candan ise hastanede gözyaşlarına boğuldu, sinir krizi geçirdi.

Bahar Candan'ın hastane önünde insanlardan kaçtığı ve "Görünce korkuyorum onlardan, bu insanlardan" diyerek çığlık attığı öğrenildi.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

15 Haziran 1995 tarihinde Mersin'de doğan Nihal Candan Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

2014 yılında 'Bu Tarz Benim' yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında Survivor 2016 yarışması ile adını duyurdu.

2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla tutuklandı, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konuldu ve tahliye edildi.

Anoreksiya nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor, damardan besleniyordu.