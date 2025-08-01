Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kardelen Dikbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çocuk yaşta maruz kaldığı cinsel istismar ve tacizi ifşaladı.

ENİŞTE TACİZİNİ AİLESİ DE GİZLEDİ

Dikbaş, 12 yaşındaki kuzeni ve 24 yaşındaki ablasının da aynı kişi tarafından tacize uğradığını söyledi. İddialara göre, üç genç kadın da halalarının eşi tarafından cinsel istismara uğradı. Olayların ardından adli makamlara başvurduklarını söyleyen Dikbaş, dosyanın dava aşamasına gelmeden kapatıldığını ve ailesinin baskısıyla geri adım atmaya zorlandıklarını ifade etti.

"ŞİDDET GÖRDÜK"

Kardelen Dikbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Susturulmak istendik. Hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördük. Şimdi sesimizi duyurmak istiyoruz” sözleriyle yaşadıklarını kamuoyuna aktardı.

Destek beklediğini belirten genç kız, yardım istedi.