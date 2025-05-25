Aşkın Olayım şarkısıyla yürekleri fetheden Simge Sağın'ın ablası ablası geçtiğimiz günlerde 45 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Ablasının ölümüyle zor günler geçiren Simge, son paylaşımıyla sosyal medyada yürekleri dağladı.
Bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden, Nilay Sağın'ın uykusunda hayata veda ettiği öğrenildi. 45 yaşında hayata gözlerini yuman Nilay Sağın geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şarkıcının ablası Nilay Sağın, 16 Mayıs'ta Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
ABLASIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren Simge Sağın sosyal medya hesabından avı dolu paylaşım yaptı. Ablasına sarıldığı bir kareyi yayınlayan Simge Sağın, "Ablam" yazarak kırmızı kalp emojisi koydu
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