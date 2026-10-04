İstanbul Sarıyer’e bağlı Huzur Mahallesi’nde Cuma günü saat 20.40 sıralarında kask kameralarına da yansıyan feci bir darp olayı meydana geldi. Bir kebapçıda motokurye olarak çalışan Ahmet Yasin E. (27), eski iş arkadaşı Muharrem Y.’nin (26) ablasıyla sevgili olmasına karşı çıktı. Ahmet Yasin E.’nin, Fatih M. (37) aracılığıyla sosyal medyadan "Seni Çeliktepe ve Seyrantepe tarafında görmeyeyim" mesajı göndermesi üzerine taraflar arasındaki gerilim tırmandı.

SİLAH GÖSTERİP YOLUNU KESTİLER, KASKLA BATIĞA VE BAŞA VURDULAR

Sipariş götürmek üzere yola çıkan kurye Ahmet Yasin E.’nin önü, plakasız 2 motosikletle gelen Muharrem Y., Fatih M. ve yanlarındaki 2 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, iddiaya göre silah göstererek motokuryeyi aracından indirdi. Kaskını çıkardıkları talihsiz gence küfür ve hakaretler savuran grup, tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganlar, kaskla başına ve vücuduna vurdukları kuryeyi kanlar içinde bıraktı.

"SANA ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİRECEĞİZ" DİYEREK ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Ahmet Yasin E.’nin yapılan incelemelerinde burnunun ve belinin kırıldığı, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden kurye, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Ahmet Yasin E. ifadesinde, saldırganların "Sana özür videosu çektireceğiz" diyerek kendisini darbettiklerini söyledi.

SARIYER POLİSİ FAİLLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kask kamerası görüntülerini inceleyerek Muharrem Y. ve Fatih M.’yi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde şüphelilerin ve mağdurun çeşitli suçlardan emniyette kayıtlarının olduğu belirlendi.

Haklarında "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.