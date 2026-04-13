İran ile ABD-İsrail hattındaki gerilim, Washington’dan gelen kritik "abluka" açıklamasıyla geri dönülemez bir noktaya evrildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İran limanlarına yönelik deniz trafiğinin tamamen durdurulacağını duyurdu. Bu hamle, küresel petrol arzının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nda tansiyonu zirveye taşıdı.

PİYASAYA ŞOK ETKİSİ

Kısa süre öncesine kadar geçici ateşkes umutlarıyla gerileyen petrol fiyatları, CENTCOM’un açıklamasının ardından sert bir yükseliş grafiği çizdi. Dünyanın en kritik enerji geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapanma riski, piyasalarda panik satışlarını ve fiyat artışlarını beraberinde getirdi.

Türkiye piyasaları için de kritik önemde olan Brent petrol, %7 değer kazancıyla 102.29 dolara fırladı.

ABLUKA BUGÜN BAŞLIYOR

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran limanlarına giriş ve çıkışları engelleyecek olan ablukanın 13 Nisan (Bugün) itibarıyla Türkiye saati ile 17:00'de resmen yürürlüğe gireceği belirtildi. Uzmanlar, küresel petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık %20'sinin geçtiği bu rotanın devre dışı kalmasının, modern enerji tarihindeki en büyük arz krizlerinden birini tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.