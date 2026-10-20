Ticaret Bakanlığı, dijital platformlar ve iletişim hizmetlerindeki abonelik sözleşmelerini yeniden düzenlemek üzere kapsamlı bir mevzuat değişikliği süreci başlattı. Yürütülen çalışma, dijital sağlayıcıların sözleşme yenileme ve fesih süreçlerinde tüketicilere yönelik yeni yasal bağlayıcılıklar getirecek.

MEVZUATTA NELER DEĞİŞECEK?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta mevcut yasal çerçevenin günümüz şartlarına göre güncellendiğini bildirdi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen çalışmalarla, sektörde faaliyet gösteren büyük ölçekli sağlayıcılar mercek altına alındı. Bakanlık yetkilileri, sahada tespit edilen aksaklıkları ve tüketici mağduriyetlerini içeren geniş kapsamlı bir rapor hazırlamaya devam ediyor.

BİNLERCE BAŞVURU BAKANLIĞA ULAŞTI

Bakanlık tarafından paylaşılan resmi verilere göre, 2025 ve 2026 yıllarında dijital abonelik uygulamalarına yönelik toplam 1.459 tüketici başvurusu kaydedildi. Başvuruların en çok elektronik haberleşme hizmetleri alanında yoğunlaştığı görüldü. Son üç yılı kapsayan dönemde ise yalnızca otomatik sözleşme yenilemeleri sebebiyle 282 tüketici bakanlığa resmi şikayette bulundu.

Tüketici onayı alınmaksızın sürdürülen abonelikler denetim kayıtlarına doğrudan yansıdı. Yapılan incelemelerde, 9 bin 669 abonenin yıllık ve sezonluk paketlerini izinsiz şekilde uzatan bir sağlayıcıya 5 milyon 946 bin 435 lira idari para cezası uygulandı. Hazırlanan yeni düzenlemenin, tüketicinin açık rızası olmadan yapılan otomatik uzatmaları ve zorunlu abonelik yenilemelerini tamamen engellemesi planlanıyor.