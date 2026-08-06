Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini geçtiğimiz ekim ayında tek celsede ve karşılıklı anlaşmayla sona erdirmişti.

Özel hayatıyla olduğu kadar dijital platformlardaki çalışmalarıyla da adından söz ettiren Mosso, Instagram’da ücretli abonelik sistemini devreye alarak takipçilerine özel içerikler sunmaya başlamıştı.

AYLIK KAZANCI BELLİ OLDU

Instagram’da 859 bin takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, abonelerine yalnızca üyelerin erişebildiği özel paylaşımlar yapıyor.

Aylık abonelik ücretini 39,99 TL olarak belirleyen Melek Mosso’nun platformda 2 bin 804 ücretli abonesi bulunduğu öğrenildi.

Bu verilere göre Mosso’nun yalnızca abonelik sisteminden aylık yaklaşık 110 bin TL gelir elde ettiği ortaya çıktı.