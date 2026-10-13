Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 4-1 yendi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7 de Yusuf Sertkaya, 15 ile 23. dakikalarda Vincent Aboubakar, 75 te Berkay Aslan attı. Ev sahibinin tek golünü ise 81. dakikada Doğan Can Davas kaydetti. İstanbul temsilcisinde forma giyen Emeka Friday Eze, 90. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla beraber iki maç sonra istediği sonucu alan Bodrum FK, puanını 11 e çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti iki maça çıkan Sarıyer ise 15 puanda kaldı. 1. Lig in bir sonraki haftasında Sarıyer, Sivasspor a konuk olacak. Bodrum FK, Bandırmaspor u ağırlayacak.