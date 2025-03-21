Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu. Kamerunlu yıldız yeni sezonda Suudi Arabistan’da forma giyecek.

Beşiktaş'tan sonra Hatayspor'a giden ve burada inişli çıkışlı performans gösteren Vincent Aboubakar’ın ismi Kocaelispor ile de anılmıştı. 33 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan’dan iyi teklifler aldığı ve rotasını oraya çevirdiği öğrenildi.

Menajeri aracılığıyla Suudi kulüplerine önerilen ve ön anlaşma sağlanan Aboubakar, Türkiye'deki sürecin tamamlanmasıyla resmi imzayı da atacak ve yeni kulübü açıklanacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile 24 maça çıkan Kamerunlu oyuncu bu mücadelelerde 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.