Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, transfere hızlı bir giriş yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekibin eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar’la ilgilendiği belirtildi. Africafoot'ta yer alan habere göre, Azerbaycan ekibi Neftçi ile yollarını ayıran 34 yaşındaki santrfor, yeşil-beyazlı kulübün transfer listesinde bulunuyor. Haberde, tecrübeli oyuncunun kariyerine yeni bir takımda devam etmeye hazırlandığı belirtildi.

Kariyerinde Porto ve Beşiktaş formaları da giyen Aboubakar'ın, Neftçi'de geçirdiği sezonda 9 gol ve 1 asistlik performans sergilediği aktarıldı.

Haberde, deneyimli futbolcunun tecrübesi ve gol yollarındaki etkinliği nedeniyle birçok kulübün radarında olduğu, Bursaspor'un da bu ekiplerden biri olduğu öne sürüldü.