Beşiktaş transfer operasyonuna forvet takviyesi ile devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Nijerya asıllı İngiliz santrfor Tammy Abraham ile anlaştı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Roma ile anlaşma sağladı. Siyyah-Beyazlılar, transferin tamamlanmasının ardından İtalyan kulübüne 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

4 YILLIK ANLAŞMA

La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre sözleşme şartları da ortaya çıktı. Söz konusu haberde Beşiktaş'ın Tammy Abraham için 20 milyon Euro ödeyeceği açıklanırken Tammy'nin ise yıllık 6 milyon Euro kazanacağı ileri sürüldü. Ayrıca anlaşmanın 4 yıllık olacağı da haberin detaylarına eklendi.

Öte yandan Başkan Serdal Adalı'nın transfer maliyetini 20 milyon Euro'nun altına indirmek istediği öğrenildi.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Roma'dan 1 yıllığına Milan'a kiralanmıştı. Milan'da 44 maça çıkan Abraham 10 gol atarken 7 kez de asist yaptı. İngiliz oyuncu; 2021 yazında Chelsea'den Roma'ya, 41 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.