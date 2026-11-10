Ukrayna ile Rusya arasında 5. yılına doğru ilerleyen savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD arabuluculuğundaki müzakereler, salı günü Abu Dabi'de başladı.

ABD basınının üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberlere göre, Ukrayna ve Rusya'nın tartışmalı topraklar konusunda kapalı kapılar ardında "bir miktar esneklik" sergiledi.

Yeni temaslar; toprak tavizleri ve savaş sonrası güvenlik garantilerine dair derin görüş ayrılıklarının sürdüğü, Avrupalı liderlerin ise kıta güvenliğini yeniden şekillendirebilecek süreçte rol almak için baskı yaptığı bir dönemde gerçekleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da hangi toprak değişikliklerini öngördüğünü belirtmeksizin, Ukrayna'nın savaştan "biraz daha farklı sınırlarla" çıkabileceğini dile getirdi.

Rusya'nın talepleri kabul edilirse savaşın sonunu getirecek görüşmeler, Ukrayna ve Rusya haritasının tamamen değişmesi anlamına gelebilir.

TALEPLER GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA SOKTU

Moskova yönetimi; Ukrayna'nın Kırım'ın yanı sıra yasa dışı ilhak ettiğini öne sürdüğü Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson üzerindeki Rus kontrolünü tanımasını ve hiç işgal etmediği noktalar da dahil olmak üzere bu dört bölgeden güçlerini çekmesini talep ediyor.

Kiev yönetimi ise bu talepleri bütünüyle reddediyor. Söz konusu esnekliğe dair ayrıntı vermeyen ABD'li yetkili, savaş sonrası güvenlik düzenlemelerinde uzlaşmaya varılmadan toprak anlaşmazlıklarının çözülemeyeceği uyarısında bulunarak, "Savaş sonrasında güvenlik mimarisinin ne olacağını bilmedikleri sürece Donetsk meselesini ve toprak meselesini çözemeyecekler" dedi.

Görüşmeler öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Abu Dabi'de çatışmaları azaltacak adımlar önereceklerini ve Ukrayna, Rusya ile ABD liderleri arasında üçlü bir zirve düzenlenmesi için uzlaşı arayacaklarını belirtti.

Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, "Abu Dabi'deki toplantılarda ekibimiz gerilimi azaltıcı adımlar önerecek ve bu savaşı adil ve gerçek bir şekilde sona erdirmek adına liderler düzeyinde üçlü bir toplantının nasıl düzenleneceğine dair bir anlayış sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

AVRUPA LİDERLERİ TOPLANTIYA KATILDI

Abu Dabi'deki müzakereler salı günü, Ukrayna, ABD ve Avrupalı temsilcilerin katıldığı bir toplantıyla açıldı.

Bu temas, şubat ayından bu yana Kiev, Moskova ve Washington'ı bir araya getirecek ilk üçlü görüşmenin öncesinde gerçekleşti.

Ukrayna Başmüzakerecisi Rüstem Umerov; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, NATO ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya geldiğini açıkladı.

Umerov, Rusya ile yapılacak müteakip üçlü formata işaret ederek, "Müzakerelerin bir sonraki aşaması öncesinde tutumlarımızı uyumlaştıracak ve adımlarımızı koordine edeceğiz" dedi.

Ukrayna'nın önceliklerini çatışmaların durdurulması, savaş sonrası güvenlik garantileri, ekonomik toparlanma ve insani önlemler olarak açıkladı.