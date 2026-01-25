Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki eski Emekli Sandığı’na ait tatil kampı Cumhurbaşkanı kararıyla 1 milyar 648 milyon liraya Çimstone İnşaat isimli firmaya satıldı.

Memur ve emeklileri yılda bir hafta da olsa denize sıfır olan 45 bin metrekarelik bu kampta ucuza tatil yapıyordu. Kampın içinde müstakil bahçeli 15 ev, 3 depo ve 1 yemekhane bulunuyordu. Palmiye ve çeşitli ağaçlarla kaplı kampın önünde emeklilerin denize girebileceği özel plaj ile iskele de yer alıyordu.

İMARI DA DEĞİŞTİ

İktidar kampı satmak için önce özelleştirme kapsamına aldı, ardından imarını değiştirdi, en sonunda da satışı tamamladı. Firma imarı değişen 46 dönümlük devasa kampı yıkıp isterse denize sıfır lüks otel ve tesisler yapacak.

Böylece yıllarca emeklinin tatil yaptığı alan artık sadece varlıklı kesimlerin kullanabileceği bir tatil alanına dönüşecek. SGK kampını alan firma İzmir’de DSİ ve Hazine’ye ait toplam 32 bin 613 metrekare denize sıfır arsayı da 711 milyon 600 bin liraya satın aldı.

Toplamda 218 bin metrekarelik arsa

Emeklinin kamp alanının satıldığını ilan eden Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıca Ankara Gölbaşı, İzmir Aliağa, Bursa Nilüfer, Antalya Kalkan’daki kamuya ait arsaların imarının değiştirilmesi için Özelleştirme İdaresi’ne yetki verildi. Aynı karar ile Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın, Burs ve Muş’ta bulunan 10 kupon arsa da özelleştirme kapsam ve programına alındı. Çeşitli illerdeki birbirinden değerli toplam 218 bin 685 metrekare kupon arsa 5 milyar 582 milyon liraya satıldı.