Ordu’nun Aybastı İlçesi’ne bağlı Korgan/Perşembe Yaylası’nın yanı başında altın madeni sondajı dün de devam etti. İş insanı Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı’nın iştiraki Taşzemin’in altın madeni projesi için yaylalar halka kapatıldı. Yayladaki evine, toprağına girmesine izin verilmeyen yöre halkı madencilik faaliyetlerine sert tepki gösterdi.

‘BURASI BİZİM CANIMIZ’

Bölge halkı, “Madencilik tüm bölgeyi zehirler, hava, su ve toprağı kirletir. Fındığı, patatesi, fasulyeyi, kurutur, zehirler. Köylerimiz, bahçelerimiz yok edilirse burada yaşam da kalmaz” sözleriyle projeye karşı çıktı. Bir vatandaş, “Yetkililer biraz da bize sahip çıksınlar. Bu maden hepimizi zehirleyecek. Malımız, canımız burada. Hazine toprağı diyorlar… Millet olmazsa devlet, devlet olmazsa millet olmaz” dedi.

‘DEDELERİMİZİN TOPRAĞI’

Toprağını korumak için direnmekte kararlı olduğunu ifade eden başka bir vatandaş, “Bu topraklarda her şeyimiz oluyordu. Aç kurtlar gibi gelip kaptılar elimizden. Doyuramadık kimseyi. Madene sonuna kadar karşı duracağız. Vermemek için direneceğiz. Dedemden kaldı bu topraklar bana. Biz kimsenin yerine gidip çöküyor muyuz? Hayır. Gelmesinler, istemiyoruz. Toprağımızı vermiyoruz” ifadesini kullandı.

‘MADEN DEĞİL SU LAZIM’

Aybastılı bir çiftçi, “Maden değil yaşamak lazım. Yayla, temiz hava, su lazım. Maden buraları zehirleyecek. Peki sonra biz ne yapacağız? 3 yaşından beri bu yaylalardayım. Burası bizim kimliğimiz, hatıramız” dedi. Köylüler, “Topraklarımıza izinsiz müdahaleyi kabul etmiyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz” mesajı verdi.

Fındık altından değerli

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkan Yardımcısı Alaaddin Yılmazer, Perşembe Yaylası çevresinde yürütülen madencilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanal Ordu’nun haberine göre Yılmazer, bölgenin doğal ve ekolojik önemine dikkat çekti.

Yılmazer, “Perşembe Yaylası, Türkiye’nin en önemli platosudur. Maalesef bugün bölgede altın madeni sondajı yapılıyor. Bilirkişi beklenirken şirket yasal boşluklardan yararlanarak sahaya girdi. Karadeniz’in kendine has mikro iklimi, orman yapısı ve doğal zenginliği var. Buraları korumamız gerekir” dedi.

PARA VERGİDEN

“Fındık devlete altından daha çok kazandırıyor” tespiti yapan Yılmazer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Altın madeninin 10 yılda devlete kazandırdığı para 9.2 milyon dolar. 7 milyon doları zaten kurumlar vergisi. Maden hakkı olarak devlete verdiği rakam 2 milyon dolara düşüyor. Yani 200 hektarda bir madenin 10 yılda devlete kazandırdığı para yaklaşık 2 milyon dolar. Oysa Ordu’da ortalama 2000 dönüm fındık bahçesine sahip bir köy, yıllık 1 milyon dolar gelir elde ediyor. 10 yıla vurduğunuzda 10 milyon dolar yapar. Yani fındık, aynı alanda madenden kat kat fazla gelir üretiyor.”

Bu yaylayı Evliya Çelebi'den öğrenin: Bereketli ve havası latif, bir yeşil derya

Ordu’nun Aybastı ilçesinde yer alan 1.500 rakımlı Perşembe Yaylası ve buradaki eşsiz güzelliğe sahip menderesleri besleyen su kaynakları da bölgedeki maden çalışmalarından etkilenecek. Yayla, doğal sit alanı statüsünde. 1105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi’nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit de her yıl Perşembe Yaylası’nda törenle anılıyor.

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde ise Perşembe Yaylası’nı şöyle anlatıyor: “Bu yüksek yayla, Aybastı kazası sınırları içinde, göklere ser çekmiş bir yeşil deryadır. Havası o kadar latif, suyu o kadar soğuktur ki, insan içince sanki canına can katar. Otlakları o kadar bereketlidir ki, zayıf bir hayvan buraya gelse kırk günde semirip aslan gibi olur. Gece gündüz kalabalıktan ve şenlikten yer gök inler.“

"Bu katliama asla sessiz kalmayacağız"

Ordu Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, ilçeye bağlı Çoban Tepesi mevkiinde yürütülmek istenen maden sondaj çalışmalarına karşı çıktı. Sahada incelemeler yapan İYİ Partili Korgan, doğanın talan edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirtip şunları söyledi: “Doğamız; sadece bugünümüzün değil, yarınlarımızın da teminatıdır. Bu bilinçle hareket ederek, toprağımızı, suyumuzu ve yeşilimizi korumak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Çoban Tepesi ve çevresinin geri dönüşü olmayan zararlar görmesine asla sessiz kalmayacağız. Yaylalarımız talana kurban gitmesin diye sürecin takipçisi olacağız. Mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Kent ayakta Başkan Güler hasta yatağında

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, rahatsızlığı nedeniyle Ordu’da hastaneye kaldırılmış, yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisinin Ankara’da sürdürülmesine karar verilmişti. Güler, süreç kapsamında İstanbul’da tedavi altına alındı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, önceki gün Güler’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Demir, sosyal medyadan “Mehmet Hilmi Güler beyefendiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundum. Acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” paylaşımı yaptı.