Evcil hayvanları ve çiftlikleri hedef alan yırtıcıların, başkent Moskova sınırlarına kadar dayanması yetkilileri ve bölge halkını alarma geçirdi. Uzmanlar, insan yerleşim alanlarına giderek daha fazla sokulan bu vahşi hayvanların halk için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Son aylarda Moskova çevresi başta olmak üzere Leningrad, Tümen, Sverdlovsk ve Transbaykal bölgelerinde çok sayıda kurt saldırısı ve tespit vakası kayıtlara geçti.

KURDU BIÇAKLAYARAK KURTULDU

Transbaykal’da evinin kapısının önünde bir kurdun saldırısına uğrayan bir adam, hayvanı bıçaklayarak canını zor kurtarırken; Leningrad’da köpeğini gezdiren bir kadın kurt takibinden son anda kaçmayı başardı.

Çiftlik hayvanlarına ve evcil köpeklere pusu kuran kurtların, insan varlığına alışarak kolay yiyecek bulmak amacıyla yerleşim yerlerini adeta mesken tuttuğu belirtiliyor.

KURTLAR GENÇ ÜYELERE AVLANMAYI ÖĞRETİYOR

Yaban hayatı uzmanları ve koruma dernekleri, yetişkin kurtların genç üyelere avlanmayı öğretme sürecinde sokaklara kadar indiğini ve çöpe atılan yiyecek atıklarının bu durumu daha da tetiklediğini vurguluyor.

Bölge sakinlerine köpeklerini kapalı alanlarda tutmaları ve çöp atıklarını sıkıca muhafaza etmeleri yönünde çağrılar yapılırken, yetkililer yaşanan bu hareketliliğin mevsimsel avlanma eğitimlerinden mi yoksa ülke genelindeki bir nüfus patlamasından mı kaynaklandığını tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor.

"KESKİN ALET TAŞIYIN" ÇAĞRISI YAPILDI

Resmi kurumlar, kurtlarla karşı karşıya gelen herkesin kaçmaması veya sırtını dönmemesi, bunun yerine yavaşça geri çekilmesi, sesini yükseltmesi ve saldırıyı savuşturmak için çanta veya bıçak gibi keskin aletler kullanma çağrısında bulundu.