CHP'den AKP'ye geçişler sürerken yeni bir gelişme yaşandı.
AKP'ye katılacağı iddiaları ortaya atılan Acar Ünlü, Yeni Parti'ye geçecek.
Ünlü'nün, partiye katılımının yarın (12 Eylül Cumartesi) saat 16.30'da gerçekleştirileceği öğrenildi.
ERDOĞAN 'KAPIMIZ AÇIK' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Millet Camii’nde kılmıştı.
Namazın ardından Erdoğan’ı karşılayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hoş geldiniz efendim, var mı yapabileceğimiz bir şey?" diyerek kendisine selam vermişti.
Erdoğan ise Ünlü'nün sözlerine, "Kapımız açık, gelmek istiyorsan" şeklinde karşılık vermişti.
O anlar kameralara böyle yansımıştı:
Erdoğan ile Ünlü arasındaki kısa diyalog, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.