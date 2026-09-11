Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye davet ettiği CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi.
AKP'ye katılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Ünlü'nün Yeni Parti'ye geçeceği öğrenildi.
Acar Ünlü'nün Yeni Parti'ye katılımının yarın (12 Eylül Cumartesi) saat 16.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.
ERDOĞAN 'KAPIMIZ AÇIK' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Millet Camii’nde kılmıştı.
Namazın ardından Erdoğan’ı karşılayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hoş geldiniz efendim, var mı yapabileceğimiz bir şey?" diyerek kendisine selam vermişti.
Erdoğan ise Ünlü'nün sözlerine, "Kapımız açık, gelmek istiyorsan" şeklinde karşılık vermişti.
O anlar kameralara böyle yansımıştı:
Erdoğan ile Ünlü arasındaki kısa diyalog, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.