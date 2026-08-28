Şehirleşmenin hız kazanmasıyla gökyüzüne uzanan gökdelenler, rezidanslar ve dev iş merkezleri, mimari estetiğin yanında devasa bir iş kolunu da beraberinde getirdi. Metrelerce yükseklikte, sadece sağlam bir halata tutunarak cam silen profesyoneller, son dönemin en çok kazandıran meslek grupları arasına adını yazdırdı.

ACEMİ 100 BİN DENEYİMLİ 160 BİN LİRA KAZANIYOR

Metropollerin cam kaplı dev yapılarında görev yapan dış cephe uzmanları, aldıkları ücretlerle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özel dağcılık ekipmanları ve yüksekte çalışma donanımlarıyla görev yapan bu personeller için teklif edilen rakamlar rekor seviyeye ulaştı. Sektör temsilcilerinin aktardığı verilere göre, işe yeni adım atan acemi bir çalışan 100 bin TL civarında bir gelirle başlarken, tecrübesi artan ustaların aylık kazancı 160 bin TL seviyesini aşıyor.

YANA YAKILA ÇALIŞACAK İŞÇİ ARIYORLAR

Akıllara durgunluk veren bu gelire rağmen sektör dev bir krizle karşı karşıya. Rüzgarın sert estiği yüzlerce metre yükseklikte çalışmanın getirdiği yüksek risk ve yoğun psikolojik baskı nedeniyle işe başvuranların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Birçok plaza ve AVM yönetimi, dış cephe bakımlarını zamanında yaptırabilmek için nitelikli usta bulmakta büyük güçlük çekiyor.

SERFİTİKASI OLAN DOĞRUDAN İŞE BAŞLIYOR

Yüksekte çalışma eğitimi almış, iş güvenliği sertifikasına sahip eğitimli eleman eksikliğinin her geçen gün büyüdüğünü belirten firma yetkilileri, mesleğe adım atmak isteyen gençlere çağrıda bulunuyor. Gerekli teknik eğitimi ve yüksekte çalışma sertifikasyonunu tamamlayan personeller, kurumsal temizlik ve bakım şirketleri bünyesinde anında yüksek maaşlı iş imkanına kavuşabiliyor.