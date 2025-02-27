Aydın’ın Kuşadası ilçesinden lastik bota bindirdiği göçmenleri Sisam (Samos) Adası’na bıraktıktan sonra Yunan sahil güvenliğinden kaçarken rotayı şaşırıp başka bir Yunan adasının limanına giren göçmen kaçakçısı yakalandı.
ROTAYI ŞAŞIRINCA YUNAN LİMANINA DALDI
Aydın’ın Kuşadası ilçesi yakınlarından lastik bota bindirdiği 33 göçmeni Sisam (Samos) adasına bıraktıktan sonra Kuşadası kıyılarına kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Türk göçmen kaçakçısının kendisini kovalayan Yunan sahil güvenliğinden kaçmak isterken yanlışlıkla rotayı şaşırıp Sisam yakınlarındaki İkaria Adası limanına girmesi üzerine yakalandığı ortaya çıktı.
GÖÇMENLER TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ
Sisam Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "23 yaşındaki göçmen kaçakçısı adaya bıraktığı göçmenler tarafından teşhis edildikten sonra çıkarıldığı mahkemede yasa dışı insan ticareti ve ülkeye yasa dışı yollardan girmekten tutuklanarak cezaevine gönderildiği" belirtildi. Lastik bota el konuldu.