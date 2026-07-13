Ehliyetini yeni alan genç bir sürücüye ilk arabasını seçerken artık sadece "ucuz olması ve az masraf çıkarması" yetmiyor. Uzmanlar, acemi sürücülerin hayatını kurtaracak sağlam kaporta, güçlü frenler ve kazayı önleyen akıllı güvenlik sistemlerinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Amerikan Karayolu Güvenliği Enstitüsü (IIHS) ve ünlü tüketici dergisi Consumer Reports, 2026 yılı için acemi ve genç sürücülerin güvenle binebileceği en iyi ikinci el ve sıfır araba listesini yayınladı.

Mazda, Toyota ve Honda'yı solladı

2026 listesinin en büyük bombası Japon otomotiv devi Mazda oldu. Yıllardır halk arasında "en güvenli araba" denince akla ilk olarak Toyota ve Honda gelirdi, ancak bu yıl işler değişti.

Mazda, ürettiği hemen her modelle listenin neredeyse tüm kategorilerini tek başına domine etti. Toyota ve Honda ise bu yıl güvenlik ve uygun fiyat dengesinde sınıfta kalarak listenin çok gerisinde kaldı.

Uzmanlar, bu listenin sadece gençler için değil; "Cebimi yakmasın ama kaza anında beni korusun" diyen her yaştan sürücü için de en ideal rehber olduğunu belirtiyor.

Ebeveynlere büyük uyarı

Birçok anne ve baba, yapısı gereği büyük ciplerin (SUV) veya kamyonetlerin çocukları için daha korunaklı olduğunu düşünür. Uzmanlar bunun tamamen yanlış ve tehlikeli bir algı olduğunu söylüyor.

Rapora göre büyük cip ve kamyonetler şu riskleri taşıyor:

İri gövdeleri yüzünden şehir içinde manevra yapmak ve park etmek acemiler için çok zordur.

Ağır kütleleri nedeniyle panik anında fren mesafeleri çok daha uzundur, kolay duramazlar.

Olası bir kazada karşı taraftaki yayalara ve diğer küçük araçlara çok daha ölümcül zararlar verirler.

Bu yüzden uzmanlar; yarış arabası gibi çok güçlü motoru olan spor modelleri, güvenliği zayıf minik arabaları ve devasa SUV'ları gençlerin listesinden tamamen çıkardı.

Değer kaybetmesi sayesinde ikinci elde kapış kapış giden ve gençlere tavsiye edilen en güvenli elektrikli modeller şunlar oldu:

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Audi Q4 e-tron

Subaru Solterra

Bu arabaları seçen aileler hem çok daha yeni bir teknolojiye sahip oluyor hem de gelişmiş otomatik frenleme ve şerit takip gibi aktif güvenlik sistemlerini ucuza kapatmış oluyor.