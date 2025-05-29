İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin eş Şükriye Aci'nin şikayetini geri çekmesiyle yeniden gündem olan kazaya dair bir gelişme yaşandı. Aci ailesi Şükriye Aci'nin kardeşi dahil 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

EKOL TV'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, olay yerindeki yaralıların yardım etmek yerine annelerini arayarak ambulans çağırmadıkları iddia edildi.

Dilekçede, "Şüpheliler olay yerindeyken ağır yaralı halde yerde yatan Oğuz Murat Aci’ye tampon yapmak ya da tıbbi yardım sağlamak yerine, telefonla annelerini aramayı tercih etmişlerdir. Bu kayıtsızlık ve ihmalkâr davranış, ölümün meydana gelmesinde etkili olmuştur." denildi.

Suç duyurusunda, Aci ailesinin gelini Şükriye Aci’nin kardeşinin de şikayet edilen dört kişiden biri olarak yer aldı.