Didier Deschamps'ın annesi hayatını kaybetti. Fransa Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Deschamps, ailesiyle bir araya gelmek ve annesine veda etmek için Fransa'ya dönecek. Norveç'e karşı oynayacak maçta da kulübede yer almayacak.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

“Milli takım teknik direktörü, annesinin vefatını öğrenmenin acısını yaşadı. Cenaze törenine katılmak için Fransa'ya dönecek. Didier Deschamps, dönüşüne kadar grubu yönetme sorumluluğunu yardımcısı Guy Stéphan'a devretti. Bu son derece acı dolu anda, teknik direktöre ve ailesine sabır ve güç diliyoruz.”