Şubat 2023'te Bruce Willis'in ailesi, aktöre iletişim ve davranışları etkileyen dejeneratif beyin hastalığı frontotemporal demans (FTD) teşhisi konduğunu duyurmuştu. Aile, FTD'yi tedavisi olmayan "zalim bir hastalık" diye nitelemişti.

Yıllarca rol aldığı yapımlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan 70 yaşındaki aktörün artık hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini kaybetmiş durumda olduğu açıklandı.

Willis'in kızı Tallulah, babasının konuşamadığını, okuyamadığını, yürüyemediğini, hafıza kaybı yaşadığını ve başarılarını hatırlamakta zorlandığını söyledi.

Bruce Willis, hastalığının başından bu yana eşi Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve beş kızı tarafından sevgi çemberine alındı.

Geniş ailesi ünlü oyuncuya hem fiziksel hem de duygusal anlamda yardımcı oluyor.