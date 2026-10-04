Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora'dan acı haber geldi. Uzun yıllar tiyatro dünyasına emek veren Özbora'nın vefatını, sınıf arkadaşı ve Devlet Tiyatroları'nda birlikte çalıştığı usta oyuncu Selçuk Yöntem sosyal medya hesabından duyurdu.

Özbora'nın ölümünün ardından Işıl Yücesoy da duygusal bir paylaşım yaparak tiyatro dünyasının önemli isimlerinden birine veda etti.

SELÇUK YÖNTEM: “ÇOK ÜZÜLDÜM”

Ethem Özbora ile sınıf arkadaşı olan Selçuk Yöntem, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıllarca aynı kurumda görev yaptığı Özbora ile çok sayıda oyunda birlikte çalışan Yöntem, arkadaşına “Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok üzüldüm” sözleriyle veda etti.

IŞIL YÜCESOY'DAN DUYGUSAL VEDA

Özbora'nın vefatının ardından usta oyuncu Işıl Yücesoy da üzüntüsünü dile getirdi.

Özbora'nın çok sayıda oyunun dekor tasarımında imzasının bulunduğunu hatırlatan Yücesoy, “Olmadı be güzel kardeşim” sözleriyle duygularını paylaştı.

YILLARINI TİYATROYA ADADI

Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanat teknik müdür yardımcılığı görevinde de bulundu.

Uzun yıllar dekor tasarımcısı olarak çalışan Özbora; “Halktan Biri”, “İzninle”, “Ayak Bacak Fabrikası”, “Hırçın Kız”** ve “Hababam Sınıfı” gibi birçok yapımda görev aldı.

ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ethem Özbora'nın cenazesi bugün öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ethem Özbora, Devlet Tiyatroları'nda ve çeşitli özel tiyatrolarda uzun yıllar boyunca önemli projelere imza atmıştır.

İşte görev aldığı oyunlardan bazıları: