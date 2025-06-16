Adana ve Gaziantep'te meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Acı haberlerin ilk adresi Gaziantep oldu. Karagöz Yaylası yolunda Levent İ. idaresindeki pikap, Yağızlar Mahallesi istikametine seyir halindeyken uçuruma devrildi.

Yaklaşık 40 metrelik uçurumdaki taşlık alanda ulaşılan araçtaki Müslüm İ. (75), oğlu Levent İ. (45) ile Ayşe I'nın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen 6 yaşındaki Levent Poyraz İ. ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BABA VE İKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Yürek yakan bir diğer haber ise Adana'dan geldi. Merkez Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'ndeki sulama kanalına pikapın devrildiği ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla pikaptaki baba Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ı sudan çıkarttı.

Yapılan kontrollerde baba ve iki kızının öldüğü tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.