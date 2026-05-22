Ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olduğunu duyurarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Minik kızıyla paylaştığı fotoğrafta bebeğinin yüzünü gizli tutmayı tercih etti. Ünlü oyuncu bu kez kızına verdiği ismi açıkladı ve kısa sürede merak uyandırdı.

BEBEK BEKLERKEN ACI HABER ALMIŞTI

2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Ege Kökenli, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini beklerken yaşadığı acı kayıpla gündeme gelmişti. Hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybeden oyuncu, o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.”

BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ GİZLEMİŞTİ

Yaşadığı büyük acının ardından bir süre gözlerden uzak kalan ünlü oyuncu, daha sonra yeniden hamile olduğunu açıklamış ve anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak bu süreçte bebeğinin yüzünü göstermemeyi ve ismini paylaşmamayı tercih etmişti.

BEBEĞİNE 'TAL' ADINI VERDİ

Ege Kökenli, şimdi ise ilk kez kızının adını açıkladı. Ünlü oyuncu, minik kızına “Tal” adını verdiklerini söyledi. İsmin anlamının kendisini çok etkilediğini belirten Kökenli, “Tal” isminin hem “çiğ” anlamına geldiğini hem de “derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk” anlamını taşıdığını ifade etti.

Oyuncunun açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçileri duygusal yorumlarda bulundu.