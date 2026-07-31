Manisa'nın Salihli ilçesinde kızıyla birlikte yaşayan 87 yaşındaki Yurdagül Atabay, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi cenaze işlemlerini yürüttüğü esnada, Amasya'da ikamet eden ve uzun süredir Parkinson hastalığı tedavisi gören 67 yaşındaki oğlu Abdulbaki Atabay da annesinin ölümünden habersiz şekilde yaklaşık 2 saat sonra vefat etti. Peş peşe gelen iki acı haber, Atabay ailesini yasa boğdu.

SULTAN II. BAYEZİD CAMİSİ'NDE CENAZE TÖRENİ

Manisa'dan Amasya'ya getirilen Yurdagül Atabay'ın cenazesi ile oğlu Abdulbaki Atabay için cuma namazını müteakip Sultan II. Bayezid Camisi'nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu, Tekirdede Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BİRBİRLERİNİN VEFATINDAN HABERLERİ OLMADI"

Annesini ve ağabeyini aynı gün kaybeden Bakiye Karahocagil, annesinin Salihli'de tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz'da vefat ettiğini belirtti. Cenazeyi almak için bekledikleri sırada Amasya'daki ağabeyinin ölüm haberini aldıklarını aktaran Karahocagil, ağabeyinin 10 yılı aşkın süredir Parkinson hastası olduğunu ve uykusunda hayatını kaybettiğini ifade ederek her ikisinin de birbirlerinin vefatından haberi olmadığını söyledi.