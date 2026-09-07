Emek mücadelesinin simge isimlerinden, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın ilk kadın Genel Başkanı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Soner, 1 Eylül 2026 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Soner’in vefatının hemen ardından kardeş Türkan Berişe’nin acı haberi gelmişti.

Ailenin yaşadığı bu büyük keder, 6 Eylül 2026 tarihinde gelen bir diğer acı haberle katlandı. Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Eski Genel Sekreteri ve 20. ile 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Av. Ahmet Güryüz Ketenci de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Son Yolculuğuna Ataköy’den Uğurlanacak

Uzun yıllar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini de üstlenmiş olan duayen siyasetçi için son görev Salı günü yerine getirilecek. Ahmet Güryüz Ketenci’nin cenazesi, 8 Eylül 2026 Salı günü öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Esenyurt Gülvadi Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Siyasette Son İmzası

Ahmet Güryüz Ketenci, yakın zamanda siyaset gündeminde yankı uyandıran bir adımla da hatırlanıyor. CHP’de görev almış 280’i aşkın eski milletvekilinin partilerinden istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye geçişini duyuran ortak bildiride Ketenci’nin de imzası bulunuyordu.