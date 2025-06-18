Acıbadem Hastanelerinin sahibi olan Malezya merkezli IHH Healtcare Berhad, Türkiye'de 3 hastane ve 6 diş kliniği ile hizmet veren Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80'ini satın alıyor.



Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ aracılığıyla IHH Healtcare Berhad tarafından İş Bankası kuruluşu olan Trakya Yatırım Holding'e ait Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği AŞ'nin (Bayındır Sağlık Grubu) yüzde 80 hissesinin satın alınması için Rekabet Kurulu'na başvuruldu.

1992 YILINDAN BERİ FAALİYETTE



33 yıl önce kurulan Bayındır Sağlık Grubu, şu anda Türkiye'de Bayındır Söğütözü Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi üzerinden hizmetlerini sürdürüyor. Ayrıca sağlık grubuna ait 6 diş kliniği bulunmakta.



Rekabet Kurulu'nun onay vermesi halinde Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80'i Acıbadem'e devredilecek ve böylelikle hastanenin yönetimi Acıbadem Sağlık Grubu'na geçmiş olacak.











