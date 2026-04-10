Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin NATO’dan çekilme tehditleri karşısında Avrupa’nın gücünü en üst düzeye çıkarması gerektiğini söyledi.

Zelenski, NATO ittifikına alternatif olarak Türkiye'nin büyük rol aldığı bir ittifak kurulması gerektiğini vurguladı ve Türkiye ve müttefik ülkeler olmadan Avrupa Rus ordusuna dayanamayacağını açıkça belirtti.

Alastair Campbell’ın “The Rest is Politics” adlı podcast’inde konuşan Ukrayna Başkanı Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den geçtiğinin altını çizdi.

'AVRUPA'YI BU 4 ÜLKE KORUYABİLİR'

Zelenski, Avrupa Birliği'nin Rusya'yı caydıracak kadar büyük bir askeri blok oluşturmak için Ukrayna, İngiltere, Türkiye ve Norveç ile güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Zelenski, “Ukrayna ve Türkiye olmadan Avrupa, Rusya'nın sahip olduğu gibi bir orduya sahip olamaz. Ukrayna, Türkiye, Norveç ve İngiltere ile birlikte, tek bir denizi değil, denizlerdeki güvenliği kontrol edersiniz” diye konuştu.

Ukraynalı lider ayrıca ülkesinin bir gün AB'ye katılacağına emin olduğunu söyledi ve kıtanın korunması için hazır olduğunu vurguladı.

'ABD YARDIMCI OLMUYOR'

Podcast sırasında, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Salı ve Çarşamba günleri Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'a destek vermek amacıyla Budapeşte'ye yaptığı ziyaretini eleştirdi ve Vance'ın 'Avrupa'ya yardımcı olmadığını' söyledi.

Ayrıca Zelenski, Pazar günkü seçimlere müdahale etme niyetinde olmadığını belirterek, hangi partiyi destekleyeceğine karar vermenin Macar halkına ait olduğunu ekledi.