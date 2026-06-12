Çin’in Hainan Adası’nda tatil yapan 39 yaşındaki Qin Jianping, sıradan bir akşam yürüyüşü sırasında meyve kabuğuna basarak denize düştü. Denize düşen adam, güçlü rüzgâr ve akıntılar nedeniyle kısa sürede kıyıdan uzaklaştı.

HER SEFERİNDE DAHA AÇIĞA SÜRÜKLENDİ

Yüzme bilmesine rağmen dalgalarla baş edemeyen Qin, defalarca kıyıya dönmeye çalıştı ancak her seferinde daha açık sulara sürüklendi. Ertesi sabah kara görünmez hale gelirken, geçen gemiler tarafından da fark edilmedi.

GÜNLER SÜREN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

40 saati aşkın süre yiyeceksiz ve uykusuz şekilde denizde kalan Qin, bir şamandıraya tutunarak kısa süreliğine dinlenebildi. Ancak dalgaların etkisiyle tekrar suya düşen adam, hayatta kalmak için olağanüstü yöntemlere başvurdu. Deniz suyu içmek zorunda kalan Qin, daha sonra kendi idrarını içti.

Beşinci gün başka bir şamandıraya ulaşan Qin, üzerine çıkamayacak kadar güçsüz olduğu için sadece tutunabildi. Burada bulduğu 80 kadar küçük deniz yengecini çiğ çiğ yiyerek hayatta kaldı.

UMUTSUZ ARAMA VE MUCİZEVİ KURTULUŞ

Ailesi günler boyunca Qin’den haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Yetkililer, denizde birkaç gün geçiren bir kişinin hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtirken, ailesi en kötü senaryoya hazırlanmaya başlamıştı.

Ancak yedinci gün, bölgede devriye gezen iki balıkçı Qin’i su yüzeyinde bitkin halde fark etti. Uzun bir sırık yardımıyla tekneye alınan adam kıyıya ulaştırıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDE KRİTİK SÜREÇ

Hastanede yapılan kontrollerde Qin’de ciddi dehidrasyon, enfekte yaralar ve deniz suyu tüketimine bağlı sağlık sorunları tespit edildi. Yaklaşık 10 kilo kaybettiği belirlenen adam, iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı.

Doktorlar Qin’in tamamen iyileşmesini beklerken, hayatta kalmasını “olağanüstü bir dayanıklılık örneği” olarak değerlendirdi. Qin’in ilk isteğinin ise kendisini kurtaran balıkçıları ziyaret etmek olduğu öğrenildi.