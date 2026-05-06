Denizcilik dünyasında ezberler bozuluyor. Norveçli bilim insanları, elektrikli gemilerin en büyük kabusu olan "menzil" ve "korozyon" sorununu tarihe gömecek bir teknoloji geliştirdi. Artık dev gemiler, açık denizin ortasında tıpkı bir akıllı telefon gibi kablosuz şarj edilebilecek.

AÇIK DENİZDE ŞARJ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Norveç Endüstriyel ve Teknik Araştırma Vakfı (SINTEF) mühendisleri, tuzlu suyun aşındırıcı etkisinden ve dev dalgaların mekanik zorlamalarından etkilenmeyen manyetik alan tabanlı bir sistem tasarladı.

Sistem, telefonlarımızdan aşina olduğumuz indüktif şarj mantığıyla çalışıyor:

Deniz Üstü İstasyon: Şarj platformundaki bobinler güçlü bir manyetik alan oluşturuyor.

Gemi Alıcısı: Gemideki alıcı bobinler bu manyetik alanı yakalayıp tekrar elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Sıfır Temas: Arada kablo veya fiş olmadığı için su sızması, kısa devre veya metal aşınması riski tamamen ortadan kalkıyor.

DENİZİN ORTASINDA ENERJİ DURAKLARI

VARD öncülüğünde yürütülen Ocean Charger projesi, gemilerin kıyıya dönme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Açık deniz rüzgar türbinlerine entegre edilecek olan bu "şarj istasyonları", gemilerin görev bölgelerinden ayrılmadan enerji depolamasını sağlayacak.

Esnek Bağlantı: Dalgalar nedeniyle gemi sallansa bile manyetik alan sayesinde enerji aktarımı kesilmiyor.

Yüksek Güç: Araştırmacılar, sistemin tam ölçekli halinin 5 megavat güce ulaşacağını belirtiyor. Bu, devasa servis gemilerini bile kısa sürede şarj etmeye yetecek bir kapasite.

RÜZGAR TÜRBİNLERİNDEN GEMİYE

Elektrikli gemiler için bugüne kadar en büyük engel, açık denizde biten bataryalardı. Norveç'in geliştirdiği bu teknoloji şu avantajları sunuyor:

Sonsuz Menzil: Gemiler kıyıya gitmek için yakıt ve zaman harcamayacak.

Maliyet Tasarrufu: Fiziksel kablo sistemlerinin bakım masrafları sıfıra inecek.

Yeşil Enerji: Rüzgar türbinlerinden üretilen elektrik, hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan gemilere aktarılacak.

GELECEĞİN DENİZ ENERJİ HUB'LARI

Proje kapsamında kurulan Offshore Substation (OSS) yapıları, deniz üstü enerji merkezleri gibi çalışacak. Bu sistem sadece Norveç için değil, tüm dünya deniz taşımacılığı için karbon sıfır hedefine giden yolda en kritik virajlardan biri olarak görülüyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Bu sadece bir telefon şarjını büyütmek değil; devasa enerji yüklerini, akıllı yazılımlar ve özel elektromanyetik bileşenlerle kontrol etmek anlamına geliyor.