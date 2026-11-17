İlk bakışta terk edilmiş petrol platformlarını ya da kıyamet sonrası filmlerden fırlamış tuhaf bir seti andırabilirler. Ancak hiçbiri değiller.

Denizin ortasında, İngiltere kıyılarına oldukça yakın bir noktada suyun içinden yükselen bu paslanmış çelik yapılar, zorlu bir tarihin sessiz tanıkları olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu gizemli kuleler gerçekte ne anlama geliyor?

Maunsell'in savaş kaleleri

İngiltere, II. Dünya Savaşı sırasında hayati öneme sahip su yollarını ve limanlarını Alman hava saldırılarından korumak amacıyla bu savunma hatlarını inşa etti.

Gıda, hammadde ve askeri teçhizat sevkiyatı için kritik bir rol oynayan deniz rotaları, Alman uçaklarının döşediği mayınlarla sürekli tehdit altındaydı. Bu tehlikeyi önlemek için savunma hattının kıyıdan açık denize taşınması gerekiyordu.

İngiliz inşaat mühendisi Guy Maunsell tarafından tasarlanan ve onun adıyla anılan bu deniz kaleleri, dönemine göre oldukça cesur bir fikrin ürünüydü. Amaç, askerlerin gökyüzünü kesintisiz gözlemleyebileceği ve uçaksavar silahlarını kullanabileceği sabit yapıları doğrudan deniz tabanına yerleştirmekti.

Sürekli teyakkuz halinde

Bu yapıların en bilinenleri, Thames Nehri ağzında bulunan Red Sands ve Shivering Sands kule gruplarıdır. Yüksek betonarme ayaklar üzerinde yükselen çelik binalar, bir zamanlar bugün bile kalıntıları görülebilen dar metal geçitlerle birbirine bağlanıyordu. Başlangıçta her biri yedi kuleden oluşan bu gruplarda komuta merkezi, topçu bataryaları ve mürettebat odaları farklı kulelere dağıtılmıştı. Uzaktan bakıldığında tüm bu kompleks, dalgaların üzerinde yükselen küçük bir kasabayı andırıyordu.

Topların yerini telsiz mikrofonları aldı

Savaşın sona ermesiyle birlikte kaleler asli görevini tamamladı. Bir süre daha bakımları yapılsa da 1950'lerde silahları sökülerek yavaş yavaş terk edildiler. Ancak kulelerdeki sessizlik uzun sürmedi. Askerler ve uçaksavarlar için tasarlanan bu yapılar, bambaşka bir amaçla yeniden hayat buldu. 1960'lı yıllarda kulelerin bazıları korsan radyo istasyonlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Red Sands kulelerinde Radio 390, Shivering Sands'te ise Radio Sutch ve ardından Radio City yayın hayatına geçti.

Tekneyle uzaktan bakıldığında

Günümüzde ayakta kalan kuleler hâlâ zamana meydan okuyor. Aralarındaki bağlantı geçitlerinin çoğu yıkılmış durumda ve pas, çelik duvarlarda derin izler bırakmış. Güvenlik gerekçesiyle yapıların içi halka açık değil; örneğin Red Sands Kaleleri'ne yalnızca koruma ekibinin yetkili üyeleri çıkabiliyor, ziyaretçiler ise teknede kalıyor.

Yine de bu tarihi yapıları yakından görmek mümkün. Özellikle Kent bölgesindeki Whitstable kasabasından kalkan tekne turları kulelere kadar yaklaşarak ziyaretçilere bu yapıları farklı açılardan inceleme ve fotoğraflama imkânı sunuyor. Denizin ortasından bakıldığında, bu devasa yapıları suyun üzerine inşa etmenin ne denli olağanüstü bir mühendislik başarısı olduğu çok daha net anlaşılıyor.