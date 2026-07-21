Acıpayam Anadolu Lisesi'nde öğrenim görürken sınava daha fazla zaman ayırabilmek ve Balıkesir'de tıp eğitimi gören ikiz kız kardeşi Esna'nın yanında bulunabilmek amacıyla Açık Öğretim Lisesine geçen İlhan, eğitimini burada tamamladı. Üniversite sınavına üçüncü kez giren genç aday, YDT Fransızca alanında elde ettiği tam puanla Türkiye birinciliğine ulaştı.

İLK GÖRDÜĞÜNDE İNANAMADI

Sonuçların açıklanmasının ardından Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İlhan, sınav sonuçlarını sabahın erken saatlerinde kontrol ettiğini belirterek, Türkiye birincisi olduğunu ilk gördüğünde inanamadığını, yaşadığı şaşkınlığın kısa sürede büyük bir mutluluğa dönüştüğünü ifade etti.

UYGULAMA, VİDEO VE KİTAPLARDAN YARARLANDI

Sınava daha verimli hazırlanabilmek için açık liseye geçme kararı aldığını anlatan İlhan, Fransızca bilgisini büyük ölçüde internet üzerinden kullandığı uygulamalar, izlediği videolar ve okuduğu kitaplarla geliştirdiğini söyledi.

'KİTAP OKUMANIN KATKISI BÜYÜK'

Başarısında kendisine en uygun çalışma yöntemini belirlemesinin önemli rol oynadığını vurgulayan İlhan, özellikle yabancı dilde kitap okumanın gelişimine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

BİRİNCİLİK BEKLEMİYORDU

Sınav öncesinde hedefinin ilk 100'e girmek olduğunu ifade eden İlhan, sınavdan çıktıktan sonra bazı yanlışları nedeniyle birincilik beklemediğini belirterek, "Şu an çok mutluyum" dedi.

TIP EĞİTİMİ ALMAK İSTİYOR

Tercih döneminde sayısal puanıyla tıp fakültelerini araştıracağını aktaran İlhan, ikiz kız kardeşinin de tıp eğitimi aldığını, kendisinin de aynı mesleği yapmak istediğini söyledi.