Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurtanın sarısındaki ton farklılıkları tesadüf değil. Kırıldığında açık sarı, turuncu ve koyu sarı çıkan yumurta sarıları, tavuğun neyle beslendiğine ve nasıl bir ortamda yaşadığına dair en net ipucunu veriyor. Peki, hangi renk ne anlama geliyor ve sağlık açısından hangisi tercih edilmeli? İşte detaylar…

AÇIK SARI, KOYU SARI, TURUNCU…

Yumurta sarısının rengini belirleyen temel unsur, tavukların tükettiği yemlerde bulunan karotenoid ve ksantofil pigmentleridir. Tavuğun beslenme kalitesi doğrudan yumurtanın rengine yansır:

Soluk / Açık Sarı: Tavuğun çoğunlukla pigment yönünden fakir olan buğday, arpa veya beyaz mısır ağırlıklı beslendiğini gösterir. Genellikle kafes ortamındaki tavuklarda görülür.

Parlak Sarı: Tavuğun beslenmesine sarı mısır, yonca ve çeşitli yeşil bitkilerin dahil edildiğinin göstergesidir.

Koyu Turuncu: Tavuğun doğal ortamında serbestçe gezindiğini; taze ot, solucan, böcek ve pigment açısından zengin doğal gıdalarla beslendiğini kanıtlar.

HANGİ YUMURTA DAHA YARARLI?

Doğal ortamda otlayarak serbest yetişen gezen tavukların yumurtaları, sadece rengiyle değil besin değeriyle de öne çıkıyor. Koyu turuncu sarıya sahip yumurtalar, A, D, E ve K vitaminlerinin yanı sıra göz sağlığını koruyan lutein bakımından daha zengin bir profil sunuyor.

Ancak uzmanlar yumurta sarısının rengi sentetik yem katkılarıyla da koyulaştırılabildiği için yalnızca renge bakmanın yeterli olmadığını belirtiyor. En doğru seçim için yumurtanın tazeliği, üzerindeki kod numarası (0 veya 1 kodlu serbest gezen/organik) ve güvenilir üretim koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.

BU RENK YUMURTALARDAN UZAK DURUN

Soluk ve solgun açık sarı renkteki yumurtanın sarısı zararlı veya zehirli değildir ancak besin değeri en düşük yumurtadır. Açık sarı renkteki yumurta, tavuğun güneş görmeyen, kapalı kafes ortamında (3 kodlu) sadece buğday ve arpa gibi pigment yönünden fakir yemlerle beslendiğini gösterir. Vitamin, mineral ve Omega-3 oranı çok düşüktür.