Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal’ın, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'ın iptali ve partinin yetkili kurullarının görevden alınması talebiyle açtığı davanın ilk duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Daha önce ayrı mahkemelerde açılan davaların birleştirilmesiyle oluşturulan dosya kapsamında, ilk duruşmada herhangi bir esas kararı çıkmadı. Mahkeme, kurultaya ilişkin yürütülen savcılık soruşturması nedeniyle süreci ileri bir tarihe erteledi.

SAVCILIK DOSYASI BEKLENİYOR

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, “Bu aşamada herhangi bir karar beklenmiyordu. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma dosyası mevcut. Henüz bu dosyada bir iddianame düzenlenmedi” dedi.

Mahkeme, söz konusu savcılık dosyasının duruşma dosyasına celbi için müzekkere yazılmasına, ayrıca Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan başvuru doğrultusunda da yazı yazılmasına hükmetti.

Avukat Üregen, 38. Olağan Kurultay’a ek olarak, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay için de iptal talebiyle yeni bir dava açacaklarını belirtti. “Muhtemelen haftaya 21. Kurultay hakkında da dava açacağız” ifadelerini kullandı.