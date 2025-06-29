Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle denize girişin yasaklandığı bildirildi.
Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
SAKARYA'DA 3 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAK
Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de benzer nedenlerle denize giriş geçici olarak yasaklandı.
Kaymakamlıklar, elverişsiz koşullar nedeniyle bu üç ilçede denize girmeyi yasaklarken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sahillerde kırmızı bayraklarla vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.