AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamalar siyasi çevrelerde geniş yankı buldu.

Fon krizinden, belediyelere yapılan operasyonlara değinen Bayram, “Millet aç, intihar ediyor. Zehra Taşkesenlioğlu’nun peşine düşülseydi, fon vurgunu olmazdı. Kaybettiğimiz belediyeleri masada kazanmaktan utanıyorum” demişti.

Fon kriziyle anılan AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’yı topa tutan Bayram, “Engellilerin hakkını yesin diye mi aldık. Top çevirmeye gerek yok. Ucu kime dokunuyorsa temizlensin. Reis partiye kapatsa daha çok oy alır” çağrısı yapmıştı. Bu açıklamalarının Erdoğan’ı kızdırdığı öğrenildi.

Ardından da Bayram, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti’ye gönül vermiş vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum” açıklaması yayımladı.