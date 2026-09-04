Yaklaşan küresel iklim krizine karşı İngiliz hükümet kanadından ezber bozan bir uyarı geldi. Meteoroloji uzmanlarının 19. yüzyıldan bu yana görülen en büyük iklim olayı olarak tanımladığı devasa El Nino dalgası öncesinde yetkililer, vatandaşlara 3 günlük acil durum stokları yapmaları yönünde açık çağrıda bulundu.

3 GÜNLÜK GIDA VE TEMEL MALZEME STOKLAYIN

Fırtına, sel ve aşırı hava olaylarının günlük hayatı aniden felç edebileceği konusunda uyaran Çevre Bakanı Angela Eagle, herkesin evinde en az 3 gün idare edebilecek kadar gıda ve temel malzeme bulundurması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Eagle, acil servis ekipleri mahsur kalan bölgelere ulaşana kadar vatandaşların kendi başlarının çaresine bakabilecek hazırlıkta olmasını istedi.

ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMEİŞ İKLİM FELAKETİ

Meteoroloji Ofisi verilerine göre Pasifik Okyanusu’ndaki deniz suyu sıcaklıkları ortalamanın 3°C üzerine çıkacağını belirtiyor. Uzmanlar da bu tabloyu doğrulayarak insanlığın yakın tarihin en sert iklim sınavından geçeceği konusunda uyarıyor. Doğu Pasifik'te biriken eşi benzeri görülmemiş ısının; küresel ölçekte Asya'da felaket boyutunda sellere, belirli bölgelerde kuraklığa, Kuzeybatı Avrupa'da ise yıkıcı fırtınalara yol açmasından korkuluyor.

ACİL DURUM ÇANTASININ DETAYLARI AÇIKLANDI

Hükümet, evlerde bulunması gereken acil durum çantasının detaylarını açıkladı. Yetkililer vatandaşlara paniğe kapılmadan tedbir almaları gerektiğinin altını çizerek evdeki her kişi için en az 3 günlük stok yapılmasını söylüyor. Bu kapsamda elektrik veya gaz kesintilerine karşı ısıtma gerektirmeyen konserve gıdaların, şişelenmiş içme suyunun, kurmalı el feneri ve pilsiz çalışan radyo ile ilk yardım kiti ve battaniye gibi temel ihtiyaçların hazır tutulması çağrısında bulunuyor.