Bir doktor, cildinizdeki alışılmadık lezyonları ellememenin çok önemli olduğunu ve bu tür değişikliklerin ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini belirtti. Özellikle cilt kanseri gibi tehlikeli hastalıkların erken belirtileri olabilecek lezyonlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ciltte zaman zaman meydana gelen değişiklikler örneğin sivilceler veya çiller, genellikle endişelenecek bir durum değildir. Ancak bazı durumlarda bu değişiklikler, cilt kanserinin belirtisi olabilir.

Sosyal medyada Dr. Sooj, cilt sağlığıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Cilt lezyonlarının tıbbi bir inceleme için "sağlam" olması gerektiğini söyleyen Dr. Sooj, bu lezyonları kurcalamamanın gerektiğini belirtirken, "Eğer bir cilt lezyonu sizi rahatsız ediyorsa, koparmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Doktora gitmeden önce olduğu gibi bırakın. Koparmak, kanamaya yol açabilir ve bu da aslında doktorun net bir değerlendirme yapmasını engeller" dedi.

"CİLT LEZYONLARINI KURCALAMAYIN"

Cilt lezyonları, cildinizdeki anormal herhangi bir bölgeyi tanımlar. Bu tür lezyonlar genellikle zararsız olsa da bazen kanser riski taşıyabilir. Cleveland Clinic'e göre doğum lekeleri, benler, cilt etiketleri, çiller ve sivilceler gibi yaygın lezyonlar genellikle iyi huyludur. Ancak bu lezyonlarda meydana gelen değişiklikler ciddi bir soruna işaret edebilir.

Cilt kanserinin belirtileri arasında iyileşmeyen yaralar, ciltte yeni büyümeler ve mevcut lezyonlarda değişiklikler bulunur. Dr. Sooj, "Lütfen cilt lezyonlarınızı kurcalamayın ve bir doktora danışmadan herhangi bir işlem yapmayın" diye ekledi.