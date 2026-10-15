Dünyada artan jeopolitik gerilimler ve olası kriz senaryoları, acil durum hazırlıklarını yeniden gündeme getirdi. İngiltere'de hükümetin acil durum stoğu çağrısı sürerken, kriz hazırlıklarıyla tanınan Rowan MacKenzie, olası bir felakete karşı hanelerin daha kapsamlı hazırlık yapması gerektiğini belirtti. Uzmanlar ise uzun süre dayanabilen gıdalar, temiz su ve temel yaşam malzemelerinin önemine dikkat çekiyor.

ACİL DURUM STOĞUNDA HANGİ GIDALAR BULUNMALI?

Olası krizlerde alışveriş ve tedarik imkanlarının kısıtlanması, evlerde temel gıda stoğu bulundurmayı önemli hale getiriyor. İngiliz Beslenme Vakfı'ndan beslenme bilimcisi Dr. Sammie Gill'in dikkat çektiği ürünler arasında pirinç, makarna, bakliyat, konserve balık ve uzun ömürlü süt bulunuyor.

Acil durum stoğunda değerlendirilebilecek gıdalar şöyle:

Pirinç, makarna ve yulaf: Uzun süre saklanabilen ve farklı öğünlerde kullanılabilen temel enerji kaynakları arasında yer alıyor.

Kuru bakliyat ve konserveler: Mercimek, nohut ve kuru fasulye protein ve lif sağlarken, pişmiş bakliyat konserveleri yemek hazırlığını kolaylaştırıyor.

Konserve balık: Ton balığı, sardalya ve uskumru gibi ürünler protein içerikleriyle öne çıkıyor.

Uzun ömürlü süt: Açılmadan önce oda sıcaklığında saklanabilmesi ve farklı öğünlerde kullanılabilmesi nedeniyle tercih ediliyor.

Konserve meyve ve sebzeler: Taze ürünlere erişimin zorlaştığı dönemlerde öğün çeşitliliğini artırabiliyor.

Kuruyemiş ve fıstık ezmesi: Pişirme gerektirmeden tüketilebilmeleri ve enerji sağlamaları nedeniyle acil durum stoklarında yer alabiliyor.

Un ve tuz: Ekmek ve farklı hamur işleri hazırlamak için kullanılabilen un, temel stok ürünleri arasında yer alıyor. Tuz ise yemek hazırlığında ve gıdaların lezzetlendirilmesinde kullanılabiliyor.

SADECE GIDA STOKLAMAK YETERLİ DEĞİL

Kriz hazırlıkları üzerine çalışan Rowan MacKenzie, acil durum planı oluştururken yalnızca yiyeceklere odaklanılmaması gerektiğini vurguluyor. Temiz su kaynakları, su arıtma ekipmanları, hijyen ürünleri, reçeteli ilaçlar ve evcil hayvanların ihtiyaçları da hazırlık sürecinde dikkate alınmalı.

Jeneratör, kamp ocağı ve su filtresi gibi ekipmanların önceden denenmesi de olası bir kriz anında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Aile üyelerinin tüketmediği gıdaları stoklamak ve bütün malzemeleri tek bir noktada toplamak ise hazırlık sırasında yapılan hatalar arasında gösteriliyor.

GIDALARIN SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT

Acil durum stoğunda bulunan ürünlerin uygun koşullarda saklanması, ambalaj üzerindeki tarihlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Konserve ürünlerde tuz oranına, uzun ömürlü sütlerde ise açıldıktan sonraki saklama koşullarına dikkat edilmesi önem taşıyor.

Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra aşırı hava olayları ve tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar, acil durum hazırlıklarının önemini artırıyor.

Temel gıda, temiz su ve günlük yaşam malzemelerinin önceden planlanması, beklenmedik kesintiler sırasında hanelerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilir.