Küresel iklim krizinin tetiklediği aşırı yaz sıcakları ve El Nino dalgası, tarım sektörünü vurmaya devam ediyor. Özellikle kakao ve kahve üreticisi ülkelerde yaşanan rekor rekolte kayıpları, dünya genelinde dev bir tedarik krizinin kapısını araladı. Tarım ve gıda uzmanları, sonbahar aylarında yaşanması beklenen tarihi fiyat artışlarına karşı tüketicileri uyararak "Raf fiyatları ikiye katlanmadan imkanınız varsa erkenden kilolarca stok yapın" çağrısında bulundu.

REKOLTE DÜŞÜTÜ FİYATLAR TIRMANDI

Dünya kakao üretiminin merkez üssü olan Batı Afrika’daki aşırı sıcaklar ve kuraklık, rekoltede son yılların en ağır darbesini vurdu. Benzer bir tablo, dünyanın en büyük kahve üreticileri Brezilya ve Vietnam'da da yaşanıyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı yaz aylarının ardından rekolte beklentileri dip yaparken, ham madde borsa fiyatları tarihi zirvelere tırmandı.

YÜZDE 100 ZAM GELMESİ BEKLENİYOR

Gıda analistleri, mevcut ham madde krizinin raflara henüz tam anlamıyla yansımadığını, ancak eldeki eski stokların tükenmesiyle birlikte sonbahar aylarında etiketlerin hızla değişeceğini belirtiyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, kakao yağındaki kıtlık nedeniyle çikolata ve kakaolu ürünlerin fiyatında yüzde 70 ila yüzde 100 arasında artış bekleniyor. Özellikle Robusta ve Arabica çekirdeklerindeki rekolte kaybı, hazır kahveden çekirdek kahveye kadar tüm grupta ciddi zam baskısı oluşturuyor.

UZMANLARDAN STOK YAPIN ÇAĞRISI

Gıda uzmanları, panik alımlarından kaçınılması gerektiğinin altını çizse da uzun raf ömrüne sahip son tüketim tarihi geniş çikolata ve vakumlu paketli kahvelerin şimdiden temin edilmesinin bütçeyi koruyacağını vurguluyor. Uzmanlar, "Özellikle çekirdek kahve ve yüksek kakao oranlı bitter çikolatalar uygun saklama koşullarında uzun süre tazeliğini korur. Fiyatlar tarihi seviyelere ulaşmadan makul miktarda stok yapmak önümüzdeki dönem için mantıklı bir adım olacaktır" dedi.