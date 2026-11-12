Sınır Tanımayan Doktorlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgının seyrine ve yürütülen mücadele çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. KDC'de şimdiye kadar kaydedilen en büyük ikinci Ebola salgını olarak nitelendirilen tablonun henüz kontrol altına alınamadığı belirtilen raporda, müdahale için ayrılan geniş bütçelere rağmen sahadaki çalışmaların ciddi aksaklıklarla karşılaştığı kaydedildi.

‘FİNANSMAN ETKİLENEN TOPLULUKLARA ULAŞMIYOR’

Raporda, uluslararası toplumun yüz milyonlarca dolarlık finansman sağlamasına karşın bu kaynakların hastalara, sağlık çalışanlarına ve salgından etkilenen topluluklara yeterince ulaşmadığına dikkat çekildi.

Raporda, "Mevcut kaynakların, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde etkili ve koordineli faaliyetlere dönüştürülmesini sağlamak için acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Uluslararası toplum tarafından yüz milyonlarca dolar tutarında fon sağlanmasına rağmen müdahalenin temel yönlerindeki kritik eksiklikler sürmekte. Bu durum salgını kontrol altına alma ve hayat kurtarma çabalarını sekteye uğratıyor" ifadelerine yer verildi.

SAHADAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI DESTEK BEKLİYOR

MSF, KDC yönetimi ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına müdahale çalışmalarını yeniden düzenleme çağrısı yaptı. Raporda, sağlık personelinin eğitim, maaş, ekipman ve operasyonel destek ihtiyaçlarının karşılanması, ayrıca yürütülen faaliyetlerde denetim ve hesap verebilirliğin artırılması gerektiği belirtildi.

Kaynakların salgının en yoğun görüldüğü bölgelere aktarılmasının hayati önem taşıdığına işaret edilirken, hastalığın yayılımını takip etmek için kullanılan epidemiyolojik sürveyans sistemindeki eksiklikler en ciddi sorunlardan biri olarak gösterildi.

ÖLÜMLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TEDAVİ MERKEZLERİ DIŞINDA

Raporda, Ebola vakalarının tespit edilmesi ve temaslı kişilerin izlenmesinde ciddi sorunlar yaşandığı bildirildi. "Bu kritik faaliyet için resmen kaynak ayrılmış olmasına rağmen sürveyans sistemi son derece sorunlu olmaya devam ediyor. Bazı bölgeler yetersiz izlenirken diğerleri tamamen göz ardı ediliyor" değerlendirmesi yapıldı.

Geçen ay Ebola nedeniyle gerçekleştiği bildirilen ölümlerin yaklaşık üçte ikisinin sağlık kuruluşlarında değil, doğrudan toplum içinde meydana geldiği aktarıldı. Bu durumun, hastaların sağlık sistemine zamanında ulaşmasındaki sorunları da ortaya koyduğu belirtildi.

'SAHADAKİ EKİPLERİN ELİ BOŞ KALIYOR'

MSF Uluslararası Başkanı Javid Abdelmoneim, salgınla mücadele için önemli miktarda kaynak ayrılmasına rağmen sahadaki çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını söyledi.

Abdelmoneim, "Müdahale için sağlanan büyük miktardaki fonlara rağmen sahadaki pek çok görevli, salgını kontrol altına almaya çalışırken eli ve cepleri boş kalıyor. Ekiplerimiz, birçok alanda tanık oldukları işleyiş bozuklukları karşısında çoğu zaman ne diyeceklerini bilemiyorlar. Bu durum kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'YALNIZCA YÜZDE 9'U TEMASLI OLARAK BELİRLENDİ'

MSF'nin kendi saha verilerinin müdahaledeki eksiklikleri ortaya koyduğunu belirten Abdelmoneim, Ituri eyaletinde örgüt tarafından tedavi edilen Ebola hastalarının yalnızca yüzde 9'unun, daha önce sürveyans sistemi tarafından temaslı olarak belirlendiğini açıkladı.

Toplumdaki güvensizliğin hastalığın takibini zorlaştırdığını kabul eden Abdelmoneim, buna rağmen denetim, personel görevlendirmesi ve operasyonel desteğin acilen iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ağır etkilenen diğer bölgelerde de salgının yayılmasını önlemek için görev yapan ekiplerin sayısının yetersiz olduğunu belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısını yineledi.