Farklı banka hesapları arasında para transferi yapılmasına olanak sağlayan FAST sistemi, gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar kapalı olacak.



Bankalar, sistemde yapılacak bakım nedeniyle 25 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.00 ile 07.30 saatleri arasında FAST transferlerinin kapalı olacağını belirtti.

PARA TRANSFERLERİ SABAH SAATLERİNE YANSAYACAK



İşlem başına 100 bin liraya kadar yapılacak bankalar arası para transferini saniyeler içerisinde gerçekleştiren FAST, bakım nedeniyle kapalı tutulduğu saatlerde yapılan transferleri askıya alacak.



Bakım çalışmasının tamamlanmasının ardından oluşturulan para transfer talepleri başarıyla gerçekleştirilecek. Bankaların, kendi müşterileri arasında yapacakları havale işlemlerinde ise herhangi bir kesinti yaşanmayacak.

FAST SİSTEMİ NEDİR?



Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, müşterilerin banka sistemleri üzerinden ödeme talimatlarını 7/24 gönderebilecekleri TCMB'nin bünyesinde geliştirilmiş ve TCMB tarafından işletilen EFT'den bağımsız bir sistemdir.



Standart EFT işlemi, bankaların mesai saatleri içerisinde para gönderilmesine olanak sağlarken, FAST işlemlerinde gün ve saat sınırı olmaksızın 24 saat boyunca transfer yapabilme imkanı bulunmaktadır.





