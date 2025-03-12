İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, ekonomik dar boğazdan yalnızca para politikasıyla çıkmanın mümkün görünmediğini belirterek, vergi reformu, kamu harcama reformu ve teşvik sisteminin doğru kullanılmasına yönelik yapısal reformlara işaret etti. Dr. Mahfi Eğilmez, kendi blog sayfasında “Faiz Tek Başına Ekonomiyi Kurtaramaz” başlıklı yeni bir analiz yayımladı. Yazısında özetle bugün geldiğimiz durumdan bugün uyguladığımız gibi yalnızca para politikasıyla çıkabilmenin mümkün görünmediğini anlatan Eğilmez, “Enflasyonda tümüyle baz etkisine dayalı geçici düşüşlere bakarak sorun çözülüyor gibi düşünmek çok yanlış olur. Artık bir dakika bile kaybetmeden hukukun üstünlüğü ve güçler ayrımına dayalı demokrasinin kurulmasından başlayarak vergi reformu, kamu harcama reformu, teşvik sisteminin doğru kullanılması gibi yapısal reformlara başlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI SAĞLAM OLMALI

Eğilmez, enflasyondaki düşüşün “geçiçi” olduğuna da vurgu yaptığı yazısında, “Faiz politikası, karşılıklar politikası, makro ihtiyati önlemler, önemli yapısal sorunları olmayan ekonomilerde ortaya çıkan sorunları çözmeye yarar. ABD ve Euro Bölgesi ülkeleri ekonomi ve hukuk, demokrasi, eğitim gibi diğer alanlarda alt yapıları önemli ölçüde yeterli ülkeler oldukları için para politikasını uygularken ayrıca büyük ölçüde yapısal reformlara girişmeye ihtiyaç duymadılar, ufak tefek düzeltmeler onlar için yeterli oldu” dedi.

Kamudaki büyük israfla ilgili hiçbir düzenleme yok

2023 yılı ortasında yanlış politikalardan dönüş için uygulanan programın faiz ve zorunlu karşılıklar düzenlemesi gibi para politikası araçlarının kullanılmasına dayandığını belirten Dr. Mahfi Eğilmez “Kamu kesiminin, özellikle yüksek yöneticilerin yarattığı büyük israfla ilgili hiçbir düzenleme yok ve maliye politikasıyla harcamaları kısmak yolunda düzenleme yapılamayınca bu kez enflasyonu yükselttiği bilinen dolaylı vergileri artırmaya ağırlık verilmek zorunda kalındı” dedi.