Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde saat 19.30 sıralarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada C.S., K.D. ve M.L.Y. yaralandı.

İki grubun, daha önce Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak'ta meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan yakınları için hastane bahçesinde toplandığı öğrenildi. Gruplar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Bu sırada gruptaki kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Hastanede görevli polis ve jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Açılan ateşle yaralanan 3 kişi, acil servis görevlileri tarafından sedyelerle hastaneye taşındı.

Hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Olayla ilgili gözaltılar olduğu belirtilirken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.