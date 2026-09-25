Hekimin anlatımına göre 23 yaşındaki hasta, bir arkadaşıyla birlikte acil servise başvurdu. Çene ve boyun ağrısı olduğunu belirten hasta, EKG çekilmesini ve kan tahlili yapılmasını istedi.

Hekim, ağrı kesici uygulanmasını önerdi ancak hasta iğneden korktuğunu söyleyerek bu tedaviyi kabul etmedi. Bunun yerine kan tahlili yapılmasını istedi.

AYNI GÜN İKİNCİ BAŞVURUSU ORTAYA ÇIKTI

Hastanın bir süre acil serviste beklemesinin ardından sekreter, hekime hastanın aynı gün sabah saatlerinde de hastaneye geldiğini söyledi.

Bunun üzerine hastane sistemindeki başvuru kayıtlarını inceleyen hekim, 23 yaşındaki hastanın son 5 gün içerisinde acil servise 13 kez başvurduğunu gördüğünü ifade etti.

"GERÇEK HASTALARIN HAKKINA GİRİYORLAR"

Yaşadığı olayı anlatan hekim, acil servislerin gereksiz şekilde kullanılması halinde gerçekten acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastaların hizmete erişiminin olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Hekim, yaşanan duruma tepki göstererek, “İnsanlar bu hakkı kendinde nereden buluyor; acili meşgul edip gerçek hastaların hakkına giriyorlar” ifadelerini kullandı.