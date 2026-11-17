13 Kasım'da yayımlanan ihale duyurusuna göre sığınakların 10'u İsrail'de, 5'i Suudi Arabistan'da, 2'si ise Lübnan'da kurulacak. Yapıların, yüklenici firmaya iş emri verilmesinden itibaren 45 gün içinde tamamlanması isteniyor.

MEVCUT SIĞINAKLARIN YERİNE YENİLERİ YAPILACAK

Bölgede bulunan bazı Amerikan askerlerinin, yük konteynerlerinden dönüştürülen korunakları kullandığı belirtildi. Yeni sığınakların füze, roket ve insansız hava aracı saldırılarına karşı daha fazla koruma sağlaması amaçlanıyor.

Sığınaklar üç parçalı betonarme yapılardan oluşacak. Girişlerine çelik kapılar ve beton bariyerler yerleştirilecek. Duvarlar ile çatı bölümlerinde kum torbaları kullanılacak. Çatılarda ayrıca yaklaşık 46 santimetre kalınlığında koruyucu katman bulunacak.

İNŞAAT İÇİN 45 GÜN SÜRE TANINDI

ABD ordusu, projede görev almak isteyen şirketlerin 25 Kasım'a kadar başvuruda bulunmasını istedi. İhale sürecinin ardından seçilecek firmalara teklif hazırlamaları için üç gün süre verilmesi planlanıyor.

İsrail'deki 10 sığınak tek bir askeri tesiste kurulacak. Suudi Arabistan ve Lübnan'daki sığınaklar ise her ülkede iki farklı noktaya yerleştirilecek.

Yeni yapıların inşasına ne zaman başlanacağı henüz açıklanmadı. Çalışmaların, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.