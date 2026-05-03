Darbe girişimi sonrası askeri hastaneler kapatılınca, yaralanan askerlerin tedavilerinin hatalı yapıldığı ve bu sebeple şehit sayısının arttığı tartışmaları yaşandı. Ardından iktidar, kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması için çalışma yapıldığı açıklandı ancak gerçek böyle olmadı. Adana Ceyhan ve Elazığ Askeri Hastaneleri satışa çıkarıldı. 26 ildeki 32 askeri hastane kapatılınca terör olayları ve sınır ötesi operasyonlarda savaş cerrahisi uzmanı açığı doğdu. Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 11 Ağustos 2022 tarihinde “Talep, istek ve ihtiyaçlarımız var, çözümü yola koyacağız” diye konuştu.

Mevcut Bakan Yaşar Güler ise 27 Kasım 2025 tarihinde “Askeri hastanelerin açılması için yoğun çalışma var” açıklaması yaptı. Hatta iktidar ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli de “Askeri hastanelerin kapatılması hataydı, yeniden açılması sevap olacak” dedi. Ancak iktidarın vaatleriyle gerçekler bir kez daha çelişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi açıklamayla “Askeri sağlık sistemi güncellenip, TSK ihtiyaçlarının karşılanması çalışmaları devam etmektedir” derken, iki askeri hastanenin satışa çıkarıldığı görüldü. Önce 28 Nisan 2026 tarihinde Subay Astsubay Yönetmeliği değiştirildi. Yapılan değişiklik kapsamında bu yönetmelikteki ‘Askeri Hastane’ ifadeleri kaldırıldı, şimdi de askeri hastaneleri satma hazırlıkları başladı. 86 bin 888 metrekarelik Elazığ Askeri Hastanesi ile 17 bin 817 metrekarelik Adana Ceyhan Askeri Hastanesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla satış listesine alındı. Erdoğan’ın kararında askeri hastanelerin yanı sıra kendisinin de 1999 yılında cezaevinde kaldığı Kırklareli Pınarhisar’daki devlet hastanesi de yer alıyor.

KAPATMA KAPATMA KARARINI KARARINI SADECE TÜRKİYE ALDI

Askeri hastanelerini kapatan Türkiye, NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke oldu. 34 bin askeri olan Avusturya’da üç, 185 bin askeri olan Almanya’da beş, 279 bin askeri olan Fransa’da ise sekiz askeri hastane bulunuyor. Savaşa girme ihtimali olmayan İsveç, Finlandiya, Norveç gibi ülkelerde bile askeri hastane var. Türkiye’de askeri hastaneler kapatılınca savaş cerrahisi uzmanları ya emekli oldu ya da özel hastanelere geçti. Eski MSB Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, “2043 olan savaş cerrahisi uzmanı askeri doktor sayısı 347’ye düştü, vahim durumdayız” demişti.